- Пьянич пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Он действует слишком просто, я бы даже сказал примитивно, - цитирует Непомнящего Legalbet.
Пьянич пополнил состав ЦСКА осенью этого года, подписав контракт до конца сезона. Боснийский полузащитник провел за столичную команду 10 матчей и отличился одной результативной передачей.
ЦСКА в 17-ти турах набрал 28 очков и располагается на шестой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре "армейцы" сыграют "Факелом", матч пройдет 8 декабря.
Непомнящий: Пьянич примитивно играет в ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступление боснийского хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: Официальный сайт РПЛ