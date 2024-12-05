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Непомнящий: Пьянич примитивно играет в ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступление боснийского хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пьянич пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Он действует слишком просто, я бы даже сказал примитивно, - цитирует Непомнящего Legalbet.

Пьянич пополнил состав ЦСКА осенью этого года, подписав контракт до конца сезона. Боснийский полузащитник провел за столичную команду 10 матчей и отличился одной результативной передачей.

ЦСКА в 17-ти турах набрал 28 очков и располагается на шестой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре "армейцы" сыграют "Факелом", матч пройдет 8 декабря.

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