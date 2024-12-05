- Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чём оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлён этим. Он губернатор - знает, о чём говорит. Дождёмся, чем это закончится, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, в прошлом месяце Вячеслав Федорищев рассказал, что к нему приходил человек, сообщивший о долге "Крыльев Советов" неким преступникам, которые занимаются коррупцией в российском судейском корпусе. Позже губернатор рассказал, что обратился в правоохранительные органы со всеми имеющими фактами.
"Крылья Советов" в текущем сезоне РПЛ провели 17 матчей, в которых одержали пять побед и потерпели девять поражений, три матча завершились вничью. Самарский клуб с 18 баллами располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют против "Ростова", встреча пройдет 7 декабря, начало матча запланировано на 16:30 мск.
Черчесов - о словах Федорищева о коррупции в российском футболе: он губернатор - знает, о чём говорит
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался относительно слов губернатора Самарской области про коррупцию в российском футболе.
Фото: Сборная Казахстана по футболу