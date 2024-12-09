Иван Тимошенко выступает в "Акроне" с июля 2024 года, когда тольяттинцы до конца текущего сезона арендовали 25-летнего футболиста у выступающей в Первой лиге московской "Родины". После перехода форвард в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах (в среднем, 44,4 мин. за игру), в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ивана Тимошенко составляет 1 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": арендованный у "Родины" Тимошенко досрочно покинет "Акрон"
По информации СМИ, нападающий "Акрона" Иван Тимошенко досрочно расторгнет арендное соглашение с тольяттинским клубом.
Фото: ФК "Акрон"