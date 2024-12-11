"Практически все команды у нас в лиге очень агрессивно ведут себя на поле. Вообще у меня складывается ощущение, что многих наших футболистов тренируют в октагоне, а не на поле. Сплошные подсечки, подножки, броски через бедро. Смотришь и думаешь: где вы тренируетесь? По 17 нарушений за тайм. Что это такое? Вы же в футбол играете", - приводит слова Колоскова Metaratings.
8 декабря чемпионат Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 был приостановлен на зимнюю паузу. Перед ней на первое место в турнирной таблице вышел футбольный клуб "Краснодар", который в 18 матчах под руководством Мурада Мусаева набрал 39 очков.
На второй строчке располагается петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака так же, как и "быки", набрала 39 очков, но уступает по дополнительным показателям. Тройку лидеров РПЛ замыкает московский "Спартак", у которого под руководством Деяна Станковича в активе набралось 37 очков.
Колосков: смотришь РПЛ и думаешь: где вы тренируетесь? В октагоне?
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал манеру игры большинства клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"