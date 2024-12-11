"Удивил меня, честно говоря, "Спартак". Потому что я ничего от этого тренера не ожидала. Но оказалась, что была неправа. Мне кажется, что сейчас "Спартак" что-то поймал в своей игре: много забивает, меньше растерянности в обороне, а раньше был проходной двор. Думаю, что "Спартак" сейчас будет рвать землю зубами, чтобы взять медали", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Красно-белые одержали победу в шести матчах чемпионата России кряду. "Спартак" сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". Напомним, что в апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, его обязанности до конца сезона-2023/2024 исполнял Владимир Слишкович.
Смородская: "Спартак" меня удивил, потому что я ничего не ждала от Станковича
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о результатах московского "Спартака".
Фото: РПЛ