При этом сообщается, что клубы Российской Премьер-Лиги пока не делали официальных предложений по трансферу 25-летнего футболиста.
Махмуд Джабер является воспитанником "Маккаби" из Хайфы. Однако в 2019-2021 гг. хавбек провел в аренде в клубе "Хапоэль". В текущем сезоне опорный полузащитник в общей сложности принял участие в 14 матчах (в среднем, 77,1 мин. за игру), в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки. Кроме того, на счету футболиста 10 матчей в составе сборной Израиля, в т.ч. 6 матчей этой осенью в Лиге наций.
Действующий контракт игрока с "Маккаби" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джабера в 1,5 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Локомотив" и "Рубин" интересуются полузащитником "Маккаби" Джабером
По информации СМИ, московский "Локомотив" и казанский "Рубин" интересуются центральным полузащитником "Маккаби" Хайфа и сборной Израиля Махмудом Джабером.
Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press