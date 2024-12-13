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Источник: "Локомотив" и "Рубин" интересуются полузащитником "Маккаби" Джабером

По информации СМИ, московский "Локомотив" и казанский "Рубин" интересуются центральным полузащитником "Маккаби" Хайфа и сборной Израиля Махмудом Джабером.
Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
При этом сообщается, что клубы Российской Премьер-Лиги пока не делали официальных предложений по трансферу 25-летнего футболиста.

Махмуд Джабер является воспитанником "Маккаби" из Хайфы. Однако в 2019-2021 гг. хавбек провел в аренде в клубе "Хапоэль". В текущем сезоне опорный полузащитник в общей сложности принял участие в 14 матчах (в среднем, 77,1 мин. за игру), в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки. Кроме того, на счету футболиста 10 матчей в составе сборной Израиля, в т.ч. 6 матчей этой осенью в Лиге наций.

Действующий контракт игрока с "Маккаби" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джабера в 1,5 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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