"Лучший тренер РПЛ? Я всегда говорил, что нужно оценивать по результату, а у нас прошла только первая половина чемпионата. "Краснодар" на первом месте, поэтому нужно отметить работу тренерского штаба. Как бы кто ни относился к Мусаеву, но сейчас у команды есть результат — это нужно признавать. На мой взгляд, Мусаев — лучший тренер РПЛ по итогам прошедшей части сезона", — отметил Юран в интервью Sport24.
В сезоне-2023/2024 "Краснодар" под руководством Владимира Ивича ушел на зимнюю паузу, занимая первую строчку в турнирной таблице. В первых трех матчах второй части чемпионата южане потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. Руководство "быков" отправило сербского специалиста в отставку, а на его место назначило Мурада Мусаева, который ранее уже работал в клубе.
По итогам сезона-2023/2024 южане заняли второе место в чемпионате России, отставание от петербуржцев составило одно очко. После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Сергей Юран назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о лучшем тренере первой половины сезона Российской Премьер-Лиги 2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"