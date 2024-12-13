"Это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы. А во всех остальных лигах Файзуллаев был бы востребован. В Голландии, в Турции он был бы полезен многим командам. В Испании, Италии у него не получится? Там уровень игры, интенсивности очень высокие. А у Аббоса не самые выдающиеся физические данные", - цитирует Хомуху "Евро-Футбол".
В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 голевых передач. Рыночная стоимость 21-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Аббосбека 23 матча в составе национальной командой Узбекистана и 7 забитых голов.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Хомуха - о Файзуллаеве: это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы
Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА