Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Хомуха - о Файзуллаеве: это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы. А во всех остальных лигах Файзуллаев был бы востребован. В Голландии, в Турции он был бы полезен многим командам. В Испании, Италии у него не получится? Там уровень игры, интенсивности очень высокие. А у Аббоса не самые выдающиеся физические данные", - цитирует Хомуху "Евро-Футбол".

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 голевых передач. Рыночная стоимость 21-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Аббосбека 23 матча в составе национальной командой Узбекистана и 7 забитых голов.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится