- Говорить оптом, что замечания только к бразильцам, наверное, не совсем правильно. Что касается персоналий - наверное, да. Игра "Зенита" во многом зависела от того, как играют бразильцы. Тот же Клаудиньо, когда пришёл, играл на порядок лучше. Я считаю, что Семак проводит нужную работу. Я убеждён, что Семак - умелый руководитель и тренер именно в плане мотивации. И всё, что можно сделать на данный момент, он сделает, - передаёт слова Гаджиева Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга по итогам осенней части сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице второе место, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у лидирующего "Краснодара", которому сине-бело-голубые уступают по результату личной встречи (0:2). Осеннюю часть сезона петербуржцы завершили двумя домашними поражениями, проиграв на "Газпром Арене" самарским "Крыльям Советов" (2:3) и тольяттинскому "Акрону" (1:2).
В шести последних сезонах, начиная с сезона-2018/2019, "Зенит" неизменно становился чемпионом в национальном первенстве.
Гаджиев: говорить оптом, что в "Зените" замечания только к бразильцам, не совсем правильно.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о причинах проблем в игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"