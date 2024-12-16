На второе место 50-летний обозреватель поставил защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикию, а на третье место - вратаря московского "Динамо" Игоря Лещука. Кроме того, в пятёрку лучших футболистов России 2024 года журналист включил двух игроков нижегородского "Пари НН" - защитника Максима Шнапцева и полузащитника Владислава Карапузова.
Голос Юрия Голышака считался наравне с голосами 16 главных тренеров и 16 топ-менеджеров клубов РПЛ, а также 15 других журналистов "СЭ" и болельщиков, проголосовавших на сайте.
По итогам голосования второй год подряд лучшим футболистом России был признан полузащитник "Монако" Александр Головин.
Источник: "СЭ"
Журналист Голышак в голосовании "СЭ" назвал Соболева лучшим футболистом года. У него в тройке - Джикия и Лещук
Журналист Юрий Голышак в голосовании "СЭ" по определению лучшего футболиста 2024 года в России на первое место поставил нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"