"Максименко проводит очень хороший сезон, он играет довольно уверенно. Защитники понимают, что в воротах стоит надежный человек. Александр регулярно выручает команду и помогает добывать очки. Я считаю, что он является лучшим голкипером первой части сезона РПЛ", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 18 официальных матчах, 11 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных матчах он всего пропустил 14 голов.
Действующее соглашение между голкипером и красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.
Гладилин - о Максименко: защитники "Спартака" понимают, что в воротах стоит надежный человек
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"