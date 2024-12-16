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Гладилин - о Максименко: защитники "Спартака" понимают, что в воротах стоит надежный человек

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Максименко проводит очень хороший сезон, он играет довольно уверенно. Защитники понимают, что в воротах стоит надежный человек. Александр регулярно выручает команду и помогает добывать очки. Я считаю, что он является лучшим голкипером первой части сезона РПЛ", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".

Александр Максименко является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 18 официальных матчах, 11 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных матчах он всего пропустил 14 голов.

Действующее соглашение между голкипером и красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

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