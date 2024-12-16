"Не знаю, как работает спортивный блок "Спартака", что они предпринимают. Но официальных переговоров по Пальцеву со "Спартаком" не было", - приводит слова Газизова "ВсеПроСпорт".
Валентин Пальцев является игроком махачкалинского "Динамо" с июля 2024 года, когда его за 280 тыс. евро выкупили у КАМАЗа из Набережных Челнов. В текущем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал партнерам 1 голевую передачу и получил 6 желтых карточек. Кроме того, в сентябре он дебютировал в составе сборной России.
Действующее соглашение между Пальцевым и "Динамо" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2 млн евро.
Газизов ответил на вопрос про переговоры махачкалинского "Динамо" со "Спартаком" по Пальцеву
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о новости, что московский "Спартак" интересуется защитником дагестанского клуба Валентином Пальцевем.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала