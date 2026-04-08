"ПСЖ" объявил состав на матч с "Ливерпулем"

Матвей Сафонов включён в стартовый состав "ПСЖ" на матч с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Встреча состоится в Париже. Начало - в 22:00 по московскому времени.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.



В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах за парижан во всех турнирах. За это время он пропустил 18 мячей, при этом в семи встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

