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Сычев: у Батракова очень светлая голова, таких ребят давно не было

Дмитрий Сычев, в прошлом игрок "Локомотива" и национальной сборной России, высказался о полузащитнике "железнодорожников" Алексее Батракове.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Чем мне нравится Батраков - у него очень светлая голова. Таких ребят у нас давно не было не только в "Локомотиве", но и в сборной. Я говорю о самобытности Алексея, его нестандартных действиях на поле. Всё у него будет нормально, - цитирует бывшего футболиста "Локомотива" "Российская газета".

19-летний Батраков в этом сезоне чемпионата России выходил на поле в составе своей команды в 17 матчах, 10 раз поразил ворота соперников и шесть раз ассистировал партнерам. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2027 года, трансферная стоимость Батракова оценивается в восемь миллионов евро.

"Локомотив" с 35 очками идет на пятой строчке в таблице РПЛ. От первого места "железнодорожники" отстают на четыре очка.

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