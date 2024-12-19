Сообщается, что испанцы хотят оформить трансфер зимой, но они испытывают финансовые трудности - Ла Лига на основании финансовой отчетности установила "Севильи" на сезон лимит трат в размере 2,5 млн евро. В связи с этим вероятность перехода игрока из "Локомотива" в испанский клуб низка.
Наир Тикнизян является игроком "Локомотива" с 2021 года. Его действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока сборной Армении в 6 млн евро.
В текущем сезоне Тикнизян сыграл в 23 матчах, в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 5 желтые карточки.
Источник: Metaratings
"Локомотив" может продать Тикнизяна в "Севилью" за 6-7 млн евро
По информации СМИ, московский "Локомотив" готов продать армянского защитника Наира Тикнизяна в испанскую "Севилью" за 6-7 млн евро.
Фото: ФК "Локомотив"