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Радченко допустил, что Сперцяна могут рассматривать "ПСЖ" и "Ювентус"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном интересе к капитану "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Такие клубы, как, например, "ПСЖ" или "Ювентус" рассматривают лучших футболистов во всех лигах мира, которые находятся на первых ролях. В российском чемпионате такой — это Сперцян. Но в их списках могут быть 200 игроков, а потом они уже будут выбирать. Не исключаю, что Эдуард может быть в этих списках", — приводит слова Радченко Legalbet.

Эдуард Сперцян является игроком футбольного клуба "Краснодар" и сборной Армении. Действующий контракт между полузащитником и "быками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету Сперцяна в составе "Краснодара" 25 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов, отдать 3 голевые передачи и получить 2 желтые карточки. Кроме того, хавбек в составе сборной Армении принял участие в 32 матчах, в которых забил 6 голов.

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