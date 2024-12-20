"До следующего года осталось совсем немного — 10 дней с небольшим. Многие говорят, что в следующем году ждут большие изменения — не только в спорте, но и в жизни. Поэтому я так же думаю, наконец-то мы дождемся, доживем до этого времени", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Брунеем в Краснодаре со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Ранее в РФС сообщили, что ждут возвращения российских команд и национальной команды России в европейские соревнования в 2025 году.
Мостовой: многие говорят, что в следующем году ждут большие изменения — не только в спорте, но и в жизни
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении российских клубов на европейскую арену.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ