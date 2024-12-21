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Наумов: "Локомотиву" зимой нужно усилить позицию центрального нападающего. Купить, например, Даку

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, какую позицию необходимо улучшить клубу этой зимой.
Фото: ФК "Рубин"
"Локомотиву" в зимнее трансферное окно нужно усилить позицию центрального нападающего. Те нападающие, которые сейчас есть в команде, Сулейманов и Воробьёв являются футболистами ротации, а не старта. Клубу нужен нападающий по типу Даку. С одной стороны не низкого роста, а с другой — это нападающий, который умеет выбегать в быстрые контратаки", - цитирует Наумова "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет с махачкалинским "Динамо".

На счету Мирлинда Даку в текущем сезоне 19 матчей за казанский "Рубин" во всех турнирах, 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. Даку провел 9 матчей за национальную команду Албании и записал на свой счет 1 забитый гол.

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