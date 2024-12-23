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Представитель защитника ЦСКА Роши высказался о будущем своего клиента

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
— Все детали трансфера Роши согласованы с "Интернасьоналем" и Виллиан покинет ЦСКА этой зимой?

— Нет. У нас нет никакого соглашения. "Интернасьонал" следит за Виллианом, как и многие другие клубы, - цитирует агентство Sport24.

В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 31 набранное очко.

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