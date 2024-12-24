Пономарев: Роша на две головы сильнее Бабича

- Роша на две головы сильнее. Не разделяю восторгов вокруг игры серба - это очень грязный и неприятный защитник, там таланта ноль. Роша - более квалифицированный, - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Роша в этом сезоне выходил на поле в составе ЦСКА в 19 матчах, в которых оформил три результативные передачи на партнеров. Ранее в СМИ была информация, что футболист близок к переходу в бразильский "Интернасьонал".
Бабич в текущем сезоне провел 19 поединков за "Спартак", один раз поразил ворота соперника и сделал одну голевую передачу. Футболист выступает за "Спартак" с 2023 года.