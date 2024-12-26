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Боярский: Соболев от избытка желания не показывает всё, на что способен

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о форварде сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев от избытка желания не показывает все, на что способен. Но в нем у меня сомнений нет. Видно - парень с характером. Освоится, наберет форму - и прорвет, - передает слова Боярского "СЭ".

27-летний форвард перебрался в "Зенит" летом 2024 года из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро, подписав с клубом контракт на три сезона. Футболист провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу.

"Зенит" с 39 очками в активе идет на второй строчке в турнирной таблице. После зимней паузы РПЛ "Зенит" дома примет ЦСКА, матч пройдет в начале марта.

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