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Нигматуллин: летом большие деньги за Батракова не отдадут

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову рано покидать московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
- Нужно пару сезонов окрепнуть для трансфера. Я со стороны "Локомотива" рассуждаю, чтобы воспитанник был в клубе как можно дольше и был полезен. Вряд ли у клуба такой вектор, чтобы перепродавать футболистов. Безусловно, за ним наблюдают ведущие клубы. Но именно летом большие деньги за него не отдадут.

19-летний атакующий хавбек Алексей Батраков является воспитанником Академии московского "Локомотива". Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 забитых голов и добавил к ним 8 голевых передач. По итогам первой части чемпионата России он занимает вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ, уступая лишь нападающему "Спартака" Манфреду Угальде.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Батраковым интересуется ряд европейских клубов.

Источник: Metaratings

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