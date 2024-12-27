"Да ему это не за чем. Он пришел в "Спартак" по объявлению, два года чудил, а сейчас на том, что заработал, будет отдыхать еще лет десять. Вот так человеку повезло. Забудьте о нем, есть футбольные люди, которые отдали годы, жизни, этой игре. Вот про них надо говорить, а не про Абаскалей", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль занимал пост главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года до апреля 2024 года, когда руководство красно-белых отправило его в отставку. Далее 35-летний тренер в июне 2024 года возглавил "Гранаду", которая выступает в Ла Лиге 2, но уже в сентябре он был уволен (за шесть туров команда всего набрала шесть очков). В настоящее время Гильермо Абаскаль остается без команды.
Мостовой: Абаскаль на заработанные в "Спартаке" деньги будет отдыхать еще 10 лет
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой дал ответ на вопрос, найдёт ли экс-наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль себе команду.
Фото: ФК "Спартак"