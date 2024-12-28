"Не было наставника, который проявил бы себя ярко, продемонстрировал бы свои замыслы, преобразил бы свою команду, показал бы новые веяния. Но я отдам предпочтение наставнику "Краснодара" Мусаеву. Почему? Мы видим, что при хорошем подборе состава, например, "Зенит" сейчас деградирует. Значит, Семак где-то не справляется, недорабатывает", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".
Мурад Мусаев является главным тренером футбольного клуба "Краснодар", который после 18-го тура Российского Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице.
Такое же количество очков набрал петербургский "Зенит", который возглавляет Серей Семак. Но сине-бело-голубые в настоящее время уступают "быкам" по дополнительному показателю - результату личной встречи, которая состоялась в 10-м туре.
Балахнин: при хорошем подборе состава "Зенит" деградирует - значит Семак недорабатывает
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин рассказал, кого считает лучшим тренером года в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"