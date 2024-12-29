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ФК "Сахалин" может прекратить свое существование

Финансирование "Сахалина" может быть прекращено.
Фото: ФК "Сахалин"
По информации источника, футбольный клуб "Сахалин" прекращает свою деятельность. Руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование команды.

"Сахалин" играет в дивизионе Б Второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом в истории команды было 16-е место в ФНЛ сезона 2014/2015. Также является двукратным победителем зоны "Восток" второго дивизиона.

В этом сезоне "Сахалин" набрал 42 очка в 28 турах и занял 7 место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

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