По информации источника, футбольный клуб "Сахалин" прекращает свою деятельность. Руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование команды.
"Сахалин" играет в дивизионе Б Второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом в истории команды было 16-е место в ФНЛ сезона 2014/2015. Также является двукратным победителем зоны "Восток" второго дивизиона.
В этом сезоне "Сахалин" набрал 42 очка в 28 турах и занял 7 место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
ФК "Сахалин" может прекратить свое существование
Финансирование "Сахалина" может быть прекращено.
Фото: ФК "Сахалин"