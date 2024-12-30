- Не удивлён, что после возвращения Лунёв сразу стал первым номером "Динамо". Перед этим он провёл очень сильный сезон в "Карабахе". Четвертьфинал Лиги Европы – это лучший сезон клуба за время участия в еврокубках. "Карабаху" нужен был хороший вратарь, а Андрею – клуб, который хотел решить большие задачи, - передает слова Кафанова "Чемпионат".
33-летний Лунев заключил контракт с московским клубом в июне 2024 года, подписав с бело-голубыми трудовой договор до 2026 года.
Напомним, ранее Лунев выступал за "Карабах" и покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Также вратарь играл за "Уфу", "Зенит", "Байер" и ряд других российских клубов.
В текущем сезоне РПЛ голкипер провел в РПЛ 15 матчей и пропустил 17 голов, в четырех встречах Лунев смог сохранить свои ворота "сухими". В Кубке России Лунев провел за "Динамо" одну игру и отстоял "на ноль".
Кафанов: не удивлен, что после возвращения Лунёв сразу стал первым номером "Динамо"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере "Динамо" Андрее Луневе.
Фото: ФК "Динамо"