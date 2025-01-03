«Меня удивило упущенное чемпионство «Динамо», хотя все было в их руках. Еще можно сказать, что в прошлом сезоне удивило увольнение Ивича из «Краснодара». Краснодарцы этим увольнением отдали чемпионство в руки других команд, а «Динамо» из выигрышного положения упустило чемпионат», — прокомментировал Широков в интервью с «Чемпионатом».
Напомним, что в последнем, 30-м туре Российской Премьер-Лиги решалась судьба чемпионства. На титул претендовали сразу три команды. Чтобы стать обладателем золотых медалей, московскому «Динамо» было необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с «Краснодаром». Однако игра завершилась со счётом 0:1 в пользу «Краснодара», что дало возможность «Зениту» обойти обе команды и завоевать шестой чемпионский титул подряд. Для «Динамо» это могла быть первая победа в чемпионате России.
Роман Широков — выступал за «Краснодар» и «Зенит». В период с 2018 по 2019 год он занимал должность спортивного директора в «Динамо».
Широков: меня удивило упущенное чемпионство "Динамо"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о самых запоминающихся моментах сезона-23/24 в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"