"Мое главное разочарование в том, что Кокорин и Смолов толком не поиграли в "Динамо" и не достигли своего потолка. Как показала жизнь, они оба попробовали себя в разных командах на высшем уровне, но свой потенциал они так и не реализовали и не дали ничего "Динамо". То есть не принесли команде никаких трофеев", - приводит слова Кобелева Metaratings.
Нападающий Александр Кокорин выступал в составе московского "Динамо" на протяжении 2008-2015 гг. За этот период форвард в общей сложности принял участие в 203 официальных матчах, в которых забил соперникам 50 голов и отдал партнерам 26 голевых передач.
Нападающий Фёдор Смолов выступал в составе московского "Динамо" на протяжении 2007-2015 гг. и 2022-2024 гг. За эти периоды форвард в общей сложности принял участие в 157 официальных матчах, в которых забил соперникам 29 голов и отдал партнерам 17 голевых передач.
Кобелев: мое главное разочарование, что Кокорин и Смолов не принесли "Динамо" трофеев
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о выступлении Александра Кокорина и Фёдора Смолова в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва