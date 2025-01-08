"Соболеву сложно найти взаимопонимание с партнерами. В «Зените» все построено на преодолении насыщенной обороны, взаимодействии, понимании игроков на достаточно тонком уровне и принятии неожиданных решений. Конкуренция в клубе достаточно высокая. Объективно очень сложно перестроиться, здесь и новый коллектив, и новые требования, и новый тренер. Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков: разнообразие игры, взаимодействие с партнерами, реализация голевых моментов у Максима на более высоком уровне. Будут ли какие-то улучшения в игре Соболева после зимней паузы? Я думаю, что да", — цитирует слова Бышовца «ВсеПроСпорт».
Александр Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» за 10 миллионов евро в конце августа 2024 года. Цена форварда на тот момент по версии Transfermarkt составляла 7,5 миллионов евро по версии Transfermarkt. Однако за полгода, проведённые в команде, его стоимость упала до 6 миллионов.
В 12 матчах Российской Премьер-Лиги Александр не сумел отметиться результативными действиями. Зато в 5 встречах Кубка России он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 27-летний нападающий провёл меньше всего времени на поле среди всех форвардов «Зенита».
Ещё одним новичком «Зенита» стал Максим Глушенков, перешедший из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. За 14 матчей во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 15 миллионов.
Бышовец: Соболеву сложно найти взаимопонимание с партнерами
Российский футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о нападающем Александре Соболеве, который играет в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"