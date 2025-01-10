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Защитник "Динамо" Даса может продолжить карьеру в Европе, МЛС или в чемпионате Израиля

Защитнику московского "Динамо" Эли Дасе ищут новый клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, представители центрального защитника московского "Динамо" Эли Дасы ищут варианты для игрока в Европе, МЛС, а также на родине футболиста, в Израиле. Отмечается, что клуб готов отпустить его бесплатно.

Даса защищает цвета "Динамо" с осени 2022 года. Контракт 32-летнего футболиста с бело-голубыми истекает этим летом. В текущем сезоне израильтянин провел в составе динамовцев 19 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Источник: "СЭ"

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