Как сообщает источник, представители центрального защитника московского "Динамо" Эли Дасы ищут варианты для игрока в Европе, МЛС, а также на родине футболиста, в Израиле. Отмечается, что клуб готов отпустить его бесплатно.
Даса защищает цвета "Динамо" с осени 2022 года. Контракт 32-летнего футболиста с бело-голубыми истекает этим летом. В текущем сезоне израильтянин провел в составе динамовцев 19 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Источник: "СЭ"
Защитник "Динамо" Даса может продолжить карьеру в Европе, МЛС или в чемпионате Израиля
Защитнику московского "Динамо" Эли Дасе ищут новый клуб.
Фото: ФК "Динамо"