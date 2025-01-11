"У Славы уже был период в карьере, когда он выступал за "Пари НН". Мне кажется, что оставалась некая недосказанность с того периода. Мы получили хорошего футболиста, который может сыграть и в атаке, и инсайда. Так что ожидания от перехода Грулева самые позитивные", - цитирует Удальцова Metaratings.
Вячеслав Грулев перешел в "Пари НН" из московского "Динамо" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года.
В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 8 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. Ранее Грулев выступал за нижегородцев, когда клуб выступал в ФНЛ. В сезоне-2019/2020 Вячеслав провел за нижегородцев 2 встречи и не отметился результативными действиями.
В "Пари НН" высказались о подписании Грулева
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, почему клуб решил подписать Вячеслава Грулева.
Фото: ФК "Пари НН"