"Ну, я бы так не сказал, что он худший специалист в истории "Спартака". За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовёшь", - поделился Мостовой.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022-го года. Уволили испанского специалиста после поражения от "Сочи" (0:1) в 26-м туре в апреле прошлого года. Сезон команда завершала под руководством боснийца Владимира Слишковича, который был ассистентом Абаскаля.
С лета прошлого года "Спартак" возглавляет чемпион Италии и победитель Лиги Чемпионов в составе "Интера" Деян Станкович. В качестве главного тренера серб работал в таких клубах, как "Сампдория". "Ференцварош" и "Црвена Звезда".
Источник: "Евро-футбол"
Мостовой: не сказал бы, что Абаскаль - худший специалист в истории "Спартака". Его и специалистом-то не назовешь
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о качествах бывшего наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"