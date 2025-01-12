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Мостовой: не сказал бы, что Абаскаль - худший специалист в истории "Спартака". Его и специалистом-то не назовешь

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о качествах бывшего наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Ну, я бы так не сказал, что он худший специалист в истории "Спартака". За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовёшь", - поделился Мостовой.

Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022-го года. Уволили испанского специалиста после поражения от "Сочи" (0:1) в 26-м туре в апреле прошлого года. Сезон команда завершала под руководством боснийца Владимира Слишковича, который был ассистентом Абаскаля.

С лета прошлого года "Спартак" возглавляет чемпион Италии и победитель Лиги Чемпионов в составе "Интера" Деян Станкович. В качестве главного тренера серб работал в таких клубах, как "Сампдория". "Ференцварош" и "Црвена Звезда".

Источник: "Евро-футбол"

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