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Силкин: если Захарян в Испании не смог себя проявить, то и в "Динамо" от него не будет толку

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался против возвращения в команду полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"От Захаряна в "Динамо" не будет толку. Если он в Испании не смог себя проявить, то он и здесь не пригодится. "Сосьедад" ведь брал его, чтоб раскрутить, перепродать, и на этом заработать. Но он не смог себя проявить, его стали преследовать болячки. А появились они из-за того, что он был не готов к таким нагрузкам. По поводу его возвращения в "Динамо" - два раза в одну реку не входят. "Динамо" не надо на нем заострять свое внимание и искать других игроков", - поделился Силкин.

Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" перед стартом прошлого сезона. За его переход баскский клуб заплатил бело-голубым 13 миллионов евро. В своем дебютном сезоне в Испании Захарян принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах, из которых 5 - в Лиге Чемпионов. На счету полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи в Ла Лиге.

Всю первую часть текущего сезона Захарян пропустил по причине травмы. Впервые российский полузащитник попал в заявку "Сосьедада" лишь 5-го января на матч Кубка Испании с "Понферрадиной" (2:0). На поле 21-летний игрок до сих пор не появлялся.

Источник: Metaratings

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