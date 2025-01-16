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Мещеряков: крыша на "РЖД Арене" — это нереально и дорого

Бывший председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил возможную реконструкцию "РЖД Арены".
Фото: ФК "Локомотив"
– Мое личное мнение: это нереально и дорого. Вторая история – надо оценивать влияние крыши на состояние газона.

– Но для болельщиков было бы уютнее, если бы в декабре и феврале «Локомотив» играл под крышей.
– Как только у нас будет 22 тысячи… Это вопрос экономики.

Футбольный стадион "РЖД Арена", на котором свои домашние матчи проводит московский "Локомотив" был открыт 5 июля 2002. Максимальная вместительность стадиона на данный момент составляет 28 800 человек. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги средняя посещаемость домашних игр "железнодорожников" составляет 9 432 зрителя.

Источник: "РБ Спорт"

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