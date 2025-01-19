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Источник: "Зенит" может заплатить за Энрике до 40 миллионов евро, зарплата игрока составит 4 миллиона в год

Стали известны новые подробности возможного перехода Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: ФК "Ботафого"
По информации источника, "Зенит" может заплатить "Ботафого" за Луиса Энрике 40 миллионов евро: 32 миллиона - фиксированная сумма, 8 - в виде возможных бонусов. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

В 2024 году Луис Энрике провел за "Ботафого" во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего вингера в 22 миллиона евро, контракт Энрике с бразильским клубом рассчитан до конца 2028 года. На счету игрока 6 матчей за сборную Бразилии и 2 забитых гола.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.

Источник: Metaratings.

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