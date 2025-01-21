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Стало известно, пройдёт ли в 2025 году матч между сборными России и Австралии

Представитель пресс-службы Футбольной федерации Австралии рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в 2025 году.
Фото: РФС
"В 2025 году в нашем календаре мужская сборная проведет отборочные матчи на Кубок Азии и чемпионат мира по футболу, где мы не сыграем с соперниками из Европы", - приводит слова представителя пресс-службы Футбольной федерации Австралии "Матч ТВ".

Сборная Австралии по футболу по состоянию на 19 декабря 2024 года занимает 26-е место в рейтинге ФИФА. При этом российская сборная в данном рейтинге занимает 34-ю строчку.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России по футболу из-за отстранения от участия в международных турнирах вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

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