Круговой: никогда не сомневался в Гонду

- Я в нем никогда не сомневался. Был на 100%, даже на 200% уверен, что он будет приносить пользу команде. Даже когда он не забивает, дает многое команде, - цитирует Кругового "Матч ТВ".
Лусиано Гонду присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно из петербургского "Зенита" в рамках сделки по обмену Игоря Дивеева. В 23 туре чемпионата России форвард отметился забитым мячом в ворота тольяттинского "Акрона" (2:1), а в полуфинале Пути регионов Кубка страны оформил хет-трик во встрече с "Крыльями Советов" (5:2).
По итогам 23 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 набранными очками в своем активе.