"Ростов" выглядит неплохим вариантом — работа с Кафановым пойдёт Александру на пользу. Другое дело, что там три вратаря, но все они в нынешнем сезоне играют нестабильно. Думаю, у Селихова есть все шансы стать первым номером "Ростова". Главное, чтобы не было травм, как в "Спартаке", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Вчера, 22-го января, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего голкипер провел в составе красно-белых 102 матча, пропустил 117 мячей и сохранил ворота "сухими" в 30-ти встречах. Ранее голкипер выступал за "Орел" и пермский "Амкар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Сообщалось, что Селихов может перейти в "Ростов" на правах свободного агента. Также Шикунов заявлял, что к голкиперу есть интерес из ОАЭ и Саудовской Аравии.
После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане примут на своем поле московское "Динамо".
Нигматуллин: у Селихова есть все шансы стать первым номером "Ростова"
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе Александра Селихова в "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"