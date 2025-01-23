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Гладилин считает, что Зобнин в скором времени покинет "Спартак"

Бывший футболист Валерий Гладилин выразил мнение, что капитан "Спартака" Роман Зобнин скоро покинет команду.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мне кажется, что Зобнин тоже скоро уйдёт из "Спартака" - у него нет места в составе. Но всё зависит от Романа и руководителей команды, ведь у него действующий контракт с клубом. Сейчас ему сложно пробиться в основной состав. Я даже не вижу, как он может попасть в старт, - передает слова Гладилина "Чемпионат".

30-летний Зобнин перешел в "Спартак" в 2016 году. С того момента футболист провел за красно-белых 260 официальных матча, в которых записал на свой счет 19 голов и 19 ассистов.

Трудовой договор игрока со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 3,5 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ Зобнин провел семь матчей, но не отметился голевыми действиями. В Кубке России Зобнин сыграл в трех матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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