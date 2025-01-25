"Динамо" не делало Хлусевичу предложений по зарплате", - приводит слова агента "Чемпионат".
Даниил Хлусевич, играющий на позиции крайнего защитника, является футболистом московского "Спартака" с января 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 9 матчах чемпионата и 5 играх Кубка России, провел на поле в общей сложности 724 минуты и не отметился результативными действиями. Контракт Хлусевича с красно-белыми рассчитан до лета будущего года.
Агент: "Динамо" не делало Хлусевичу предложений по зарплате
Агент защитника "Спартака" Даниила Хлусевича Олег Мавренков рассказал, что им не поступало предложений от "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"