Сообщается, что бело-голубые собираются сразу выплатить ростовчанам 5 миллионов евро, а оставшиеся 3 миллиона будут выплачены в рассрочку и несколько траншей.
При этом "Ростов" считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену на полузащитника. В то же время руководство клуба из Ростова-на-Дону давало Глебову обещание отпустить футболиста в столичный клуб.
Действующее соглашение Глебова с "Ростовом" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Ростов" считает предложение "Динамо" о 8 млн евро за Глебова недостаточно хорошим
По информации СМИ, московское "Динамо" предлагает футбольному клубу "Ростов" за полузащитника Данилу Глебова 8 миллионов евро.
Фото: ФК "Ростов"