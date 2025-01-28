"Спартаку" надо укрепить оборону и вернуть Промеса! Не знаю, действительно ли он замешан в этих делах, я подробности не знаю, но с ним у "Спартака" будет больше шансов на чемпионство. Он реально усилит команду. Но тут клуб должен разбираться: виноват он или нет. В наше время тоже многие ошибались, но ничего, им давали шанс. Возвращались и продолжали играть на уровне", — приводит слова Морозова Legalbet.
Квинси Промес выступал за московский "Спартак" в 2014-2018, 2021-2024 гг. В настоящее время 33-летний футболист находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов под подпиской о невыезде, так как местные власти рассматривают запрос прокуратуры Амстердама об экстрадиции игрока, который на родине судом приговорён к многолетнему тюремному заключению за контрабанду наркотических веществ и вооружённое нападение на человека.
Геннадий Морозов: с Промесом у "Спартака" будет больше шансов на чемпионство
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов высказался о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"