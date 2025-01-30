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Селюк: Кокорин был талантливым парнем, но просрал свою карьеру

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о высказываниях нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"С Кокориным всё понятно, все плохие, а он весь в белом. Все его комментарии были предсказуемы. чемпионат Кипра для сбитых лётчиков, и если в рейтинг посмотреть, то это первенство третьего уровня. Он был талантливым парнем, но просрал свою карьеру из-за непрофессионализма", - приводит слова Селюка Legalbet.

28 января на ютуб-канале нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова было опубликовано видео нового подкаста, записанного с нападающим кипрского "Ариса" Александром Кокориным. Там Кокорин оскорбительным образом оценил уровень Российской Премьер-Лиги, заявил о нежелании возвращаться в Россию, рассказал о переходе в московский "Спартак" на зло петербургскому "Зениту" и др.

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