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Пономарёв - о Батракове: мозгов пока нет, они есть у агента, который хочет на халяву срубить капусту

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об агенте полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что касается агента Батракова, то нельзя ребят портить деньгами. Но я не исключаю, что из-за ситуации с контрактом футболист окажется в другой российской команде. Мозгов ведь у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги там пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту. А если игрок сломается, не дай бог, так агент его бросит к чертовой матери! Будет жалко", - приводит слова Пономарёва Legalbet.

Представителем 19-летнего полузащитника Алексея Батракова является Владимир Кузьмичев, который в последнее время рассказывал о переговорах с московским "Локомотивом" о подписании нового контракта. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Батраков принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Кроме того, хавбек был признан лучшим молодым футболистом России 2024 года.

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