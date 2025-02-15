"Это один из лучших правых защитников, которые появлялись в нашем футболе за последние годы. Я твердо верю, что "Зенит" совершил прекрасный трансфер. Он очень быстрый, техничный, а что еще важнее, у него очень высокий футбольный интеллект, это помогает ему прогрессировать", - приводит слова Бронезаца "Евро-Футбол.Ру".
12 февраля пресс-служба петербургского "Зенита" сообщила, что клуб достиг договоренности со стамбульским "Фенербахче" об аренде до конца текущего сезона без права выкупа сербского правого защитника Огнена Мимовича, которого турки в январе выкупили у "Црвене Звезде" за 6,7 миллионов евро. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
Сербский агент: "Зенит", арендовав Мимовича, совершил прекрасный трансфер
Футбольный агент из Сербии Саша Бронезац прокомментировал переход на правах аренды из турецкого "Фенербахче" в петербургский "Зенит" сербского защитника Огнена Мимовича.
Фото: ФК "Зенит"