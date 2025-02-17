"Сразу было понятно, что талантливый парень. У Батракова появился шанс, и он им воспользовался, здорово проявил себя. Но я бы посоветовал ему не расслабляться и не останавливаться. То, что он сейчас показывает — далеко не его потолок. Уверен, он способен стать большой звездой", - цитирует Монтеса "RT".
На счету Алексея Батракова в этом сезоне 23 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Монтес: то, что Батраков сейчас показывает — далеко не его потолок
Защитник "Локомотива" Сесар Монтес высказался об игре полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"