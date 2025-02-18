"Переговоры начались хорошо. На первой стадии все получалось. Проблемы возникли при обсуждении личных условий игрока, которые, по мнению клуба, были очень большие. Мы пытались найти способы решения этого. Со всем остальным все было в порядке. Но также поджимало время, близится конец трансферного окна. К сожалению, переход не получилось осуществить из-за личных условий игрока", — приводит слова Крешича "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий нападающий запросил у "железнодорожников" зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.
Марвин Дукш выступает за "Вердер" с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления в зависимости от показателей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 9 голевых передач и получил 4 желтые карточки.
Стало известно, почему "Локомотив" не подписал форварда из клуба Бундеслиги
Бывший вратарь "Локомотива" и посредник в переговорах Дарио Крешич сообщил, почему сорвался переход в московский клуб форварда немецкого "Вердера" Марвина Дукша.
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