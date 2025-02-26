Даниил Денисов: закрыл ли я Клаудиньо? Раз он уехал – значит, да

«Как сейчас смотрю на ту ситуацию с Клаудиньо? Эта история возникла для меня из ниоткуда. Я сам подобных слов о том, что закрою Клаудиньо, не говорил, хотя многие думают, что наоборот. Что произошло дальше – это сподвигло создать Telegram-канал. В жизни происходит все, что нужно – все к лучшему. Можно ли сказать, что я закрыл Клаудиньо? Ну, раз он уехал, то да. (Улыбается.)», — цитирует Денисова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Денисов провёл 24 матча за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 4,5 миллиона евро.
После 18 туров чемпионата России по футболу «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Зенит», который опережает красно-белых на два очка, располагается на второй строчке.