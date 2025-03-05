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"Милан" может опередить "Спартак" в борьбе за Жедсона

«Милан» рассматривает возможность подписания полузащитника Жедсона Фернандеша летом.
Фото: ФК "Бешикташ"
Как сообщает Kartal, «Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша летом.

Ранее 26-летнего португальца пытался приобрести «Спартак», а до этого интерес к нему проявлял «Зенит».

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 37 матчах, включая все турниры. Он забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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