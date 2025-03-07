"Сейчас чувствую большой контраст. Отношения с Федотовым и Николичем — две разные вещи. Это не только меня касается, а всех футболистов. Сейчас, даже если не играешь, с тобой разговаривают, поддерживают. Говорят, над чем нужно работать, помогают. А Марко общается вообще после каждого матча", - сказал Кисляк в интервью Sport24.
Владимир Федотов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского ЦСКА в июне 2024 года, его место занял Марко Николич. Ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в московском "Локомотиве". После 19-ти сыгранных туров "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 32-мя набранными очками.
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Кисляк: отношения с Федотовым и Николичем — две разные вещи
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнил работу с Марко Николичем и Владимиром Федотовым.
Фото: ФК "Зенит"