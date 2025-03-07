Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
18:00
КраснодарНе начат
Локомотив
20:15
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
15:00
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
МонакоНе начат

Кисляк: отношения с Федотовым и Николичем — две разные вещи

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнил работу с Марко Николичем и Владимиром Федотовым.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас чувствую большой контраст. Отношения с Федотовым и Николичем — две разные вещи. Это не только меня касается, а всех футболистов. Сейчас, даже если не играешь, с тобой разговаривают, поддерживают. Говорят, над чем нужно работать, помогают. А Марко общается вообще после каждого матча", - сказал Кисляк в интервью Sport24.

Владимир Федотов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского ЦСКА в июне 2024 года, его место занял Марко Николич. Ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в московском "Локомотиве". После 19-ти сыгранных туров "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 32-мя набранными очками.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится